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専用セントマイケル　Tシャツ
商品番号 D32319404419
商品名

専用セントマイケル　Tシャツ
ブランド名 セントマイケル
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】©️SAINTMxxxxxx(セントマイケル)【商品詳細】トップスTシャツ半袖ショートスリーブL肩幅55.0cm身幅58.0cm袖丈20.0cm着丈70.0cm【商品説明】シーズン終盤戦の本デリバリーでは、インパクト大なモチーフとアイコニックなメッセージプリントが冴える“ANCHORTEE”や”GOTOHELLTEE”など、これまでのテイストとは一味違う新たなグラフィックセンスに注目。【ブランド概要】READYMADE（レディメイド）のデザイナー細川雄太と、ロサンゼルスを拠点にマルチビジュアルアーティストとして活動中のCallThornhillDeWitt（カリソーンヒル・デヴィット）氏が手掛ける新たなコンセプトレーベル。縫製から加工、仕上げに至るまで、リアルなヴィンテージ感を追求したアイテムが特徴。特殊ミシンを使用した縫製や、経年劣化しにくい特殊なプリント手法に加えて、手作業によるペイントを施すなど、デザイナーのモノ作りへのこだわりが詰まったコレクションとなっている。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming551592.html
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