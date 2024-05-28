レア00sメキシコ製○両面プリントTシャツ ハーレーダビッドソン メンズXL

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○ブランドHARLEYDAVIDSONハーレーダビッドソン○アイテムTシャツ半袖両面プリントメキシコ製00s08年製ピンナップガール○サイズメンズXL程(US表記L)○実寸（※素人採寸ですので誤差はございます。)肩幅 約52cm身幅 約53cm着丈 約71cm袖丈 約20cm○カラーブラック○商品状態古着《USED》目立つダメージなし◆クリーニング済○配送方法送料無料メルカリ便にての匿名発送ご購入より1～2日以内のご対応◎フォロー割引しております♪ご希望の方はご購入前にコメントでお知らせ下さい！！☆2000円～(200円引き)☆10000円～(300円引き)☆15000円～(500円引き)------------------------------------------------●ご購入にあたってのご注意はじめまして。古着shop『QUI』へようこそ♪当店90sヴィンテージ古着を中心に出品しております！＊古着、ヴィンテージ商品を扱っておりますので、古着にご理解のない方、新品同様のものお求めの場合はご購入お控えお願いします。＊必ず実寸でのサイズ確認お願いします。＊コメントなし即購入OK◎------------------------------------------------○商品一覧↓#古着shop_qui