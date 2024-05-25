【超希少デザイン】 FR2 9090 NINETY 限定コラボ 即完売 Tシャツ

商品情報2021年5月に発売されたユニセックスで古着MIXテイストのアイテムを展開しているブランド、”9090”と#FR2とのコラボTシャツです。9090の生意気ガールが#FR2のSmokingkillsTシャツを着つつ遊びころのあるデザインがバックに大きめに落とし込まれた一枚。フロントのロゴもコラボレーション仕様になっているのもポイント。・ブランド：FR2エフアールツー9090NINETY・色柄：ホワイト白 /ブラック 黒 /ブルー 青・サイズ表記：XL・素材：コットン・状態：良好#限定コラボ#NINETYサイズ詳細（単位：cm）平置き採寸着丈70身幅56肩幅56袖丈23.5⚠️多少の誤差はご容赦下さい。



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9090』×『#FR2』第2弾コラボ発表！5月29日より販売開始



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