6469 黒 リーバイス ベルト 本革 ギャリソン ブラック 新品

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Levis（リーバイス）ワイド幅のギャリソンバックルベルト。ベルト幅が4cmなのでボリュームがありコーデのアクセントになってカッコいい！さらに自分でカットしてサイズ調節可能なので超便利！定番デザインでオールシーズン使えるので男性の贈り物やプレゼントに！【ギャリソンベルトとは】第二次世界大戦中、制服の上に装着するベルトで幅が太くて丈夫なのが特徴。現在ではスクエア型バックルのベルトを『ギャリソンベルト』と呼ぶようになっています。ジーンズやデニム等カジュアルファッションはもちろんゴルフウェアやビジネスカジュアルに、カット可能ですので女性の方や、お子様も使用可能です。………………………………【色】帯部分：ブラック黒金具：シルバー【サイズ】ベルト長さ ：約112cmバックルサイズ ：縦6cm×横6.8cmベルト幅 ：4cmベルトバックル交換：不可ベルトウエスト調節：切取り可能ベルトウエスト目安：切取り可能\u0026#12316;101cm（最長）ホール数 ：5（20mm間隔）【付属品】タグ（箱は付属しません）【生産国】ベトナム【素材】牛革（カウレザー）……………………………………………【ご確認の上ご注文下さい。】＊革のキズなどについて本商品には天然の革を使用しております。その為「シワ・キズ・色むら・匂い・小さな汚れ」等がある場合があります。これらは革本来の特性によるもので不良ではございません。＊カラーについて天然素材の為1点1点色味が異なる場合がございます。＊縫製等について本商品はハンドメイドで作られた商品の為、縫製や留め具に微妙なズレがある場合がございます。……………………………………………ベルトメンズメンズブランドメンズカジュアルメンズ革メンズおしゃれバックルバックルメンズ本革メンズレザーレディースユニセックスカット可能男女兼用父の日 制服 ゴルフ 誕生日 10代 20代