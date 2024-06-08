匿名配送/二つ折財布/牛革/カービング/ターコイズコンチョ/天然石/CW005

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プレンゼント用包装を無料でお付けいたします!ご希望の場合はご購入後にお申し付けください。※ギフト包装の色・形状は製品の形状によって写真以外の物に変更する場合があります。[状態]新品・未使用品[色]ナチュラル[サイズ（約）]幅110mm 高さ100mm 厚さ20mm[重さ]約152g[材質]牛革（本革）シルバー925（コンチョ）ターコイズ（コンチョ）[仕様]・コインポケット1，カードスペース3，お札ポケット1，その他ポケット2・コンチョ留め具開閉[手触り]硬め[商品について]フルフラワーカービングにシルバー925製のベースにターコイズをあしらったコンチョを施した二つ折り財布です。新品での手触りは固めですが、使い込む間に手に馴染むようになってくるかと思います。華麗なフラワーカービングに贅沢なシルバー925ベースのターコイズコンチョが非常にきれいな財布となっています。ぜひご検討ください。[その他の出品物もぜひご確認ください]#オーチャードand出品物#財布#二つ折り財布#二つ折り#メンズ#レディース#ユニセックス#カービング#彫刻#牛革#本革#フラワー#花びら#花#ターコイズ#オーチャードand二つ折り財布