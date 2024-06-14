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ニューエラ　MOMA ヤンキース　キャップ
商品番号 V70515514657
商品名

ニューエラ　MOMA ヤンキース　キャップ
ブランド名 モマ
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラ×MoMAのヤンキースキャップです。一度30分ほど着用しましたが、ほぼ新品に近い状態です。
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