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ニューヨーク・メッツ　ニューエラ　59FIFTY ツートン　海外限定　千賀滉大
商品番号 A38405193012
商品名

ニューヨーク・メッツ　ニューエラ　59FIFTY ツートン　海外限定　千賀滉大
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,705 円
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商品詳細

■NEWERANEWYORKMETSALLSTARGAME2013TWOTONE/KELLYGREENUVニューエラメッツ■サイズ7-3/858.7cm■カラー　クラウン　ブラック　バイザー　薄グレー　つば裏　　グリーン　他の出品↓こちらからどうぞ↓#hrhrJUNK一覧■新品未使用■型崩れ防止のため60サイズのダンボールで発送します。#NEWERA#newera#ニューエラ#メッツ#MLB#メジャーリーグ#千賀滉大
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