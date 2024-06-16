ニューヨーク・メッツ ニューエラ 59FIFTY ツートン 海外限定 千賀滉大 ...

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商品詳細
■NEWERANEWYORKMETSALLSTARGAME2013TWOTONE/KELLYGREENUVニューエラメッツ■サイズ7-3/858.7cm■カラー クラウン ブラック バイザー 薄グレー つば裏 グリーン 他の出品↓こちらからどうぞ↓#hrhrJUNK一覧■新品未使用■型崩れ防止のため60サイズのダンボールで発送します。#NEWERA#newera#ニューエラ#メッツ#MLB#メジャーリーグ#千賀滉大
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