石川遼選手\u0026シャウフェレ選手サイン入り　ZOZOチャンピオンシップキャップ

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商品詳細
ZOZOCHAMPIONSHIP PGATOUR ゴルフ キャップ ゾゾ チャンピオンシップホールアウト後、18番ホール裏の練習グリーンで石川遼選手、ザンダー・シャウフェレ選手から直筆サインをいただきました。カラー···ホワイト形···ベースボール@ZOZO@ZOZOチャンピオンシップ@石川遼@シャウフェレ
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