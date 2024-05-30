【LOUIS VUITTON 】ベルト リバーシブル

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商品詳細
ルイヴィトンベルト定価¥95,590(税込)型番:M0157シリアルナンバー:AC0292サイズ:85サイズは中間穴からバックル中心までの長さ(cm)です。ウエスト73の自分は一番目の穴で問題なく使用できておりました。1年半ほど前にルイ・ヴィトンメゾン大阪御堂筋店で購入しました。目立つ傷や汚れはございませんが、穴に使用感はあります。その他の点においても中古品ということをご理解の上ご購入お願いします。ハイブランド/ルイヴィトン/LOUISVUITTON/ベルト/バックル
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