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コムデギャルソン　財布
商品番号 O81704135168
商品名

コムデギャルソン　財布
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いつ購入したか覚えていませんが５年以上前のものになります。1ヶ月ほど使用して自宅で保管していました。金の部分に傷あります。写真で確認してください。現物のみになります。中古ですのでご理解お願いします。細かい事を気にされる方は絶対に購入しないでください。中古ですのでクレームはお断りします。返品もできません。
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