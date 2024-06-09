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希少　トーガ ヴィリリース　METAL BACKLE BELT レザー　黒　95
商品番号 G68702264243
商品名

希少　トーガ ヴィリリース　METAL BACKLE BELT レザー　黒　95
ブランド名 トーガビリリース
特別価格 税込 9,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧していただきありがとうございます＾＾--即購入OK----フォロー割OK→プロフ確認--●BRANDTOGAVIRILISトーガ　ヴィリリース●ABOUTTOGAARCHIVESトーガアルシーブMETALBACKLEBELTメタルバックルダブルベルトレザーベルト　カウレザーベルト　牛革ウエスタン　メタルコンチョ　ドメブラ　ドメス極希少　即完売品　箱付き●SIZE全長：約95ｃｍトップ縦：約4．5ｃｍ横：約4．5ｃｍホールまで最長：約〜75ｃｍ●COLORブラック　黒シルバー　銀●MATERIALレザー　牛革●ORIGIN日本製●CONDITION特に目立ったヨゴレはありません。※お取り扱い商品は、大手ブランド取扱ショップにて購入した真贋済みの【確実正規品】です。万が一で偽物だった場合、返品対応致します。※お取り扱い商品は、used・vintageのアイテムですので、ご理解いただける方のみご購入お願い致します。
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