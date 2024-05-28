Patagonia スプーンビル キャップ デッドストック 90s

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商品詳細
未使用品/デッドストック～90sVintageサイズ：M/調整可約56cm～59cm(適応)※少々の誤差はご容赦ください。目安《4パネル.長めなツバ》素材：100%NYLON…他カラー：イエロー系…他幾何学模様PatagoniaSPOOMNBILLCAPMADEINU.S.A.※未使用品ですが、店頭展示、倉庫保管を経た古い在庫品になります。少々のシワ、依れ等々、まっさらな新品状態からはやや見劣りします。予めご了承下さい。細かな事が気になる方はトラブル回避の為、お控え下さい。※値引きには応じかねます。予めご了承下さい。※多少、圧縮して発送#DEADSTOCK#OLDオールド#ヴィンテージ#ビンテージ#oldschool#street#skate#surf#culture#OUTDOOR#オールドパタゴニア
http://narcologia.ru/goods/stepchild948452.html
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