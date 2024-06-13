wtaps キャップ 試着のみ

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カラー···ブラック新品購入後、試着のみで保管していました。断捨離の為出品します。サイズ…フリー付着…タグ付き調整ベルトに試着時についた革特有の調整跡が残っています。着用には問題無いと思います。平日発送になります。