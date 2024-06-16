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正規品 美品 コーチ メンズ ベルト キャンバス レザー 【AW12379】
商品番号 H97270641874
商品名

正規品 美品 コーチ メンズ ベルト キャンバス レザー 【AW12379】
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【PR:他ブランド品多数有り！是非見てね！】コーチのベルトです。目立つダメージありません。綺麗です。ブランド：コーチ商品名：メンズベルト型番：5919素材：キャンバス×レザー色：ネイビー＆ベージュ×ダークブラウン×シルバー金具サイズ：表記40/100cm　　全長約116cm×幅約3cm　　ウエスト(実寸)：約97〜107cm(ベルト穴5)　　バックル：約4.3×4.3cm付属品：無し質問お気軽にどうぞ。様々なブランド品多数出品中。商品は全て業者によるブランド市場にて仕入れた物で、全て正規品です。基本早い者勝ち。即買いOK。送料負担して頂ければ受け取り評価前の返品OK。タイトルの【】内の数字は当店の管理番号になります。当店は小さな店舗がある、リサイクルショップです。詳しくはプロフィールをご覧ください。【PR:他商品は、プロフィール又はこちらから→#買取横丁】
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