極美品✨CASTELBAJAC ラウンドファスナー 長財布 レオパード

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商品詳細
カステルバジャックゴールドロゴユニセックスアニマル柄〇サイズタテ9.5cmヨコ14.5cmマチ3.5cm平置き実寸。〇状態:美品used目立った傷汚れはなく、とても綺麗なお品です。〇カラーマルチカラー黒 ブラック〇付属品化粧箱●購入先セカンドストリート、ヤフオクなど
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