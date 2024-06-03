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極美品✨CASTELBAJAC ラウンドファスナー 長財布 レオパード
商品番号 G28544179554
商品名

極美品✨CASTELBAJAC ラウンドファスナー 長財布 レオパード
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 6,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カステルバジャックゴールドロゴユニセックスアニマル柄〇サイズタテ9.5cmヨコ14.5cmマチ3.5cm平置き実寸。〇状態:美品used目立った傷汚れはなく、とても綺麗なお品です。〇カラーマルチカラー黒　ブラック〇付属品化粧箱●購入先セカンドストリート、ヤフオクなど
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