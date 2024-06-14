【美品】ウクレレ　チューナー•持ち運びのケース付き。

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ソプラノ・ウクレレRanchSopranoUkulele天然ウッド製チューナー•持ち運びのケース付き。数回ソロの練習で使っただけでほとんど他のウクレレを使っていたのであまり使っておらず状態はとてもいいです。¥350002019年11月購入ケースに入れてプチプチを巻いてダンボールで発送致します。詳細商品の詳細商品寸法(長さx幅x高さ)54x18.5x6.1cmバック材質タイプ木材楽器ウクレレ文字列の数4●セット内容1xソプラノ・ウクレレ・21インチ1xLEDデジタルチューナー（クリップ式）1x専用ケース●付属品1x静かにウクレレの練習が出来るクリップ