PSA6 ポケモン シールダス ピカチュウ ライチュウEVOLUTIONNO.4

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ポケモンシールダスピカチュウライチュウEVOLUTIONNO.4psa6です。私自身で日本支社に鑑定依頼したワンオーナー品になります。PSA10ではありませんのでご注意ください。あくまでPSA6の状態になりますので、神経質な方はご遠慮ください。また、返却されたときにOPP袋に慎重に入れましたが、PSAのよくある性質上、ケースへの初期傷等が付いているものもございますので、トラブル防止のため、これらの点を気にされるかたはご遠慮ください。折れ濡れに気をつけて丁寧に発送させて頂きます。検索用ブラッキーVMAXリザードンvmaxゴールデンボックスboxスノーハザードクレイバーストシュリンク付きトリプレットビートシャイニースターvイーブイヒーローズバイオレットexVSTARユニバース151ピカチュウプロモカードダスポケカ旧裏