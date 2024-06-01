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商品詳細
数多くの中からご覧頂きありがとうございます。PG8MT03イタリア名門タンナーモンタナ社の一枚革ダブルバットベジタブルタンニングレザーになります。銀座伊東屋本店にて購入しました。19000円です。一枚革になります。サイズ縦13横19深さ2.5センチあくまでも自宅保管の未使用品ですのでご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。カラー...ブラック素材...本革
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