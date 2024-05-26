【希少】激レア　スタースティングレイ　ブルー　ラウンド　エイ革　長財布　即決OK

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ご覧いただきまして、ありがとうございます【エイ革の王様 スタースティングレイ ブルーカラー】S級ランク商品入荷です❗️希少なスタースティングレイの中でもスターマークが綺麗で数量も多く銀河の如く散りばめられた原皮を採用！非常に綺麗なブルーカラーに染められた、このお財布は大変希少です✨こちらは継ぎ目のない1枚革を使用しています！内側は高級感を損なわないように高品質な牛革を使用しています。お色は外側に合わせた綺麗なブルーカラーでこれからの季節にもぴったりです！ファスナーのカラーはシルバーをチョイスしこだわりと安心のYKKを採用しています。長年使っていただけるようにセレクトしています！こちらの商品は完全オリジナルオーダーで製作した数量限定品です✨【MOLTOLUSSO】の刻印が当店の商品の証となっております！メンズ、レディース兼用になります他にも革製品扱っています。↓【新しい順】からどうぞ♪#LUSSOの革製品●仕様詳細【収納】・カード×12・札入れ×3・フリー×3・小銭入れ×1【サイズ】・19.5×10.5×3.5(cm)素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。【素材】外側スタースティングレイ（エイ革）内側:牛革色:ブルー 青※付属品:写真の黒の箱に入れて送ります。プレゼントにもどうぞ！※その他完全天然物の為、スターマークにヒビや浮き、革本来の傷等がある場合がございます。※ハンドメイド製作商品の為、製作工程で革に多少の擦り傷や細かい傷がある場合がございます。※神経質な方はご遠慮下さい。90ブルー①スティングレーエイ革ガルーシャ財布ラウンドファスナースタースティングレイカラー···ブルー財布形···長財布