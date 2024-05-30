ポロラルフローレン USA製 シルクネクタイ 80s ヴィンテージ

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商品詳細
寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-80sごろのポロラルフローレンです。アメリカ製、ハンドメイド。-上品なテイストのデザインです。淡くシャンパンカラーがかった色合いが魅力的です。[状態]気になる汚れダメージなく綺麗です。##phot02405
http://narcologia.ru/goods/rouge522910.html
http://narcologia.ru/goods/providence374894.html
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