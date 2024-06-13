AMI PARIS アミ パリス AMI DE COEUR キャップ

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商品詳細
【ブランド】AMIPARISアミパリス【型番】8D000028390T【商品状態】新品未使用【付属品】タグ、保存袋【商品説明】海外正規販売店にて購入いたしました。ベンチレーションのハトメにも刻印と細部まで拘りある1品で通年使えるアイテムです。ワンポイントのハートのA刺しゅうがさり気ないアピールポイントへコットン100%イタリア製
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