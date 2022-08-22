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- 【日本未発売】スターバックス スターウォーズ コラボマグ 2022
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商品詳細
STARBUCKSBEENTHEREシリーズスターウォーズコレクション最新2022年版マグカップ（AHCH-TO）サイズ：高さ約9cm、直径約10cm(取手部分を除く)2022年5月4日に「フォースの日」を記念してアメリカにて発売された、スターバックス製のマグカップです。アメリカ公式ディズニー（カリフォルニアアドベンチャーパーク）にて購入こちらのスターウォーズコラボマグカップはスターバックスのbeenthereシリーズとして毎年販売されるとすぐに完売してしまう人気商品です！日本未発売の限定デザインなので、コレクションとしてお部屋に飾るのもオススメです。スタバディズニーDisneyWDWSTARWARSSTARWARS2022年版
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