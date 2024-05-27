吉田正尚　直筆サインカード　topps レッドソックス　ルーキーカード　メジャー

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商品詳細
本商品をご覧いただきありがとうございます。こちらはtopps社から発売されたパックから排出されたベースボールカードになります。折れ対策としてローダーに入れての発送をさせていただきます。他にもWBC関連商品や大谷翔平選手カード、佐々木朗希選手のカード、吉田正尚選手のカード、エポックワン、ルーキーカード、チームリミカード、直筆サインカードなど多数出品しておりますので是非ご覧ください。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
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