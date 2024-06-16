美品Whitehouse Coxミニフォールドウォレット S3161 三つ折り

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商品詳細
⚫︎ブランド WhitehouseCoxホワイトハウスコックス⚫︎商品 S3161MINIFOLDWALLET⚫︎カラー ブラック⚫︎素材 ブリティッシュカントリーレザー（牛革）⚫︎サイズ CLOSE10cm×7.5cm OPEN10cm×19.5cm札入れ:1 カード入れ:3 ポケット1HANDMADEINENGLAND英国製4つのカードポケットと札入れだけを備えた極めてシンプルでミニマルなウォレットです。上着、シャツ、パンツ、バッグ、どこのポケットでも入るのでキャッシュレス社会にお勧めなスマートウォレットです。使用回数は3回未満ですが、数カ所に目立ちにくい擦れがあります。未使用品ではごさいませんので、ご理解いただける方ご検討お願い致します。よろしくお願いします。財布形···三つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
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