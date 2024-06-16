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美品Whitehouse Coxミニフォールドウォレット S3161 三つ折り
商品番号 M98060155580
商品名

美品Whitehouse Coxミニフォールドウォレット S3161 三つ折り
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 5,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎ブランド　WhitehouseCoxホワイトハウスコックス⚫︎商品　S3161MINIFOLDWALLET⚫︎カラー　ブラック⚫︎素材　ブリティッシュカントリーレザー（牛革）⚫︎サイズ　CLOSE10cm×7.5cm　OPEN10cm×19.5cm札入れ:1　カード入れ:3　ポケット1HANDMADEINENGLAND英国製4つのカードポケットと札入れだけを備えた極めてシンプルでミニマルなウォレットです。上着、シャツ、パンツ、バッグ、どこのポケットでも入るのでキャッシュレス社会にお勧めなスマートウォレットです。使用回数は3回未満ですが、数カ所に目立ちにくい擦れがあります。未使用品ではごさいませんので、ご理解いただける方ご検討お願い致します。よろしくお願いします。財布形···三つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
http://narcologia.ru/goods/subtropical384401.html
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