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日本製 USA 90s NIKE ナイキ 6パネル キャップ
商品番号 A63678151896
商品名

日本製 USA 90s NIKE ナイキ 6パネル キャップ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 8,500 円
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商品詳細

カラー···ブルー形···ベースボール【商品名】NIKEのヴィンテージナイキスナップバックキャップ90s銀タグ【カラー】ネイビー【状態】内タグの部分は色落ち、ホツレ見られますが、全体的に汚れダメージはなく、きれいな状態です。【サイズ】フリーサイズ希少なヴィンテージNIKEのキャップです。状態もよくレアなお品物だと思います。
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