日本製 USA 90s NIKE ナイキ 6パネル キャップ

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商品詳細
カラー···ブルー形···ベースボール【商品名】NIKEのヴィンテージナイキスナップバックキャップ90s銀タグ【カラー】ネイビー【状態】内タグの部分は色落ち、ホツレ見られますが、全体的に汚れダメージはなく、きれいな状態です。【サイズ】フリーサイズ希少なヴィンテージNIKEのキャップです。状態もよくレアなお品物だと思います。
http://narcologia.ru/goods/composite774754.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild597752.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic187737.html
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