COACH　コーチ　シグネチャー　ロゴ　キャップ

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アウトレットにて購入しました！数回着用しましたが自分とは合わずその後使用しておりません。画像で状態を確認した上でのご購入をよろしくお願い致します。質問等ございましたら、あらかじめ購入前にお申し付けくださいますようお願い致します。こちらの商品は中古となりますので、多少のキズやヨゴレ等がある可能性がございます。ご了承下さい。コーチCOACHキャップ帽子シグネチャー柄のキャップです。スタイリングのアクセントにピッタリなアイテム。COACHらしい落ち着いた配色で、大人っぽいアイテム。色：グラファイトサイズ：約高さ15.5×つば7×内周56-60cm