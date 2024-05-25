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商品詳細
アウトレットにて購入しました！数回着用しましたが自分とは合わずその後使用しておりません。画像で状態を確認した上でのご購入をよろしくお願い致します。質問等ございましたら、あらかじめ購入前にお申し付けくださいますようお願い致します。こちらの商品は中古となりますので、多少のキズやヨゴレ等がある可能性がございます。ご了承下さい。コーチCOACHキャップ帽子シグネチャー柄のキャップです。スタイリングのアクセントにピッタリなアイテム。COACHらしい落ち着いた配色で、大人っぽいアイテム。色：グラファイトサイズ：約高さ15.5×つば7×内周56-60cm
http://narcologia.ru/goods/shuttle676525.html
http://narcologia.ru/goods/capitation742008.html
http://narcologia.ru/goods/plaque606207.html
COACH コーチ シグネチャー ロゴ キャップ
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