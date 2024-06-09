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NIKE　ナイキ　JORDAN　ジョーダン　シャツ　メンズ　レディース
商品番号 W52559983236
商品名

NIKE　ナイキ　JORDAN　ジョーダン　シャツ　メンズ　レディース
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 4,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKE　ナイキJordan　ジョーダンTシャツメンズ　Lサイズ　　Lサイズオーバーサイズ　大きめサイズ　ビッグTレディースにも。バスケット、ランニング、普段着におすすめ。全体的に見て状態は良いかと思いますが、お写真のように汚れ？のようなものがついておりますのでご理解いただける方にお願いいたします。ネコポスでの発送を予定しております。お値下げなどの希望がございましたら、お気軽にご相談ください。もし、その際には　[値下げできますか？][いくらまで値下げできますか？]などではなく、ご希望額をそのままお知らせくださいませ。ただ、あまりにも大幅なお値下げは難しいかもしれません。
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