シャネル ネクタイ 黒 ブラック ストライプ

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商品詳細
■ブランドCHANEL シャネル■カラー×柄ブラック(黒)ストライプ■サイズ(約)■状態多少の毛羽立ちが見られますが、まだまだご使用頂けるかと思われます。※頂き物の為購入時期不明になります。※プロフィール必須でお願いします。※送料無料の為、空間なく梱包し簡易発送となりますのでご了承下さい。柄・デザイン...ストライプ
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