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伝説のポケモン☆セット売り☆ルギア☆ファイヤー☆エンテイ☆カイオーガex
商品番号 Y52542782526
商品名

伝説のポケモン☆セット売り☆ルギア☆ファイヤー☆エンテイ☆カイオーガex
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎数ある中で選んで頂きありがとうございます！◎ご購入頂きましたら可能な限り最短で発送致します。◎他に出品している物とセット販売も可能です。お気軽にお声掛けください^_^◎濡れ・折れ防止梱包をして発送致します。◎画像で状態をご確認の上ご購入ください。◎状態として、白カケはあります。ご理解いただけるの方のご購入お待ちいたします。◎あくまでも自宅保存である点ご理解ください。ご購入後のクレームや返品はご遠慮ください。◎ポケモンカード旧裏#ポケモンカード#ポケカ#旧裏#ファイヤー#ルギア
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit710586.html
http://narcologia.ru/goods/unusable634174.html
http://narcologia.ru/goods/response944242.html

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