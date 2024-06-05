伝説のポケモン☆セット売り☆ルギア☆ファイヤー☆エンテイ☆カイオーガex

◎数ある中で選んで頂きありがとうございます！◎ご購入頂きましたら可能な限り最短で発送致します。◎他に出品している物とセット販売も可能です。お気軽にお声掛けください^_^◎濡れ・折れ防止梱包をして発送致します。◎画像で状態をご確認の上ご購入ください。◎状態として、白カケはあります。ご理解いただけるの方のご購入お待ちいたします。◎あくまでも自宅保存である点ご理解ください。ご購入後のクレームや返品はご遠慮ください。◎ポケモンカード旧裏#ポケモンカード#ポケカ#旧裏#ファイヤー#ルギア



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