人気Johnstonsジョンストンズカシミヤ100% 大判ストール　新品

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商品詳細
サイズ：(約)188×W76cmフリンジ除く素材：カシミア100%スコットランド製人気色 グレー厚手で暖かくオススメです大判サイズですので、膝掛け、ケープ、アフガン風や巻き方も色々楽しめてオススメですとても、いいグレーのお色でお顔写りも良く、男女どちらでもお使い頂けます国内正規品 本物に間違いないですすり替え防止のため返品はご遠慮ください
http://narcologia.ru/goods/hesitantly515884.html
http://narcologia.ru/goods/recycling815014.html
http://narcologia.ru/goods/peroration626715.html
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