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【✨美品】ポロラルフローレン トラッカーキャップ　90年代OLD
商品番号 X23719962303
商品名

【✨美品】ポロラルフローレン トラッカーキャップ　90年代OLD
ブランド名 ポロバイラルフローレン
特別価格 税込 3,759 円
在庫状況 あり

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商品詳細

POLOBYRALPHLAURENトラッカーキャップ　90年代ビンテージoldエンブレムワッペンレザーベルトヴィンテージ【size】　　表記サイズ　L実寸　　　　約　50〜58㎝程度　　　　　　　　【カラー】　　　　カーキ　ブラウン　【生産国】　MADEINCHINA【状態】ダメージデニム汚れ無い【✨美品】になります。ビンテージラルフローレンキャップも人気高く、高騰しています。カーキ色が可愛くおススメです。※あくまでも中古品、素人検品及び自宅保管をご理解の上、神経質な方のご購入はご遠慮願います。（細かい傷や使用感などある場合がございます）※撮影時の光により実物とお色が違って見える場合がございますがご了承願います。商品すり替え防止の為、返品はご遠慮ください。ご納得上ご購入よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/navigate999130.html
http://narcologia.ru/goods/waveform231117.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford353273.html
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