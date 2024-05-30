【2001年オリジナル廃盤品】Head Porter パイソン柄ウォレット

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2001年限定オリジナルシリーズ【廃盤オリジナルレア品】HeadPorterヘッドポーターパイソン柄ウォレット蛇柄財布サイフ全長約24cm、高さ約10cm.、コインケース部分幅約8cm、深さ約10cm、マチ約4cm(手前のみ)2001年に即完売し幻となったHEADPORTERのPYTHONシリーズ。2016年に復刻しましたが、即完売の現在は幻のモデルでAmazonでも再入荷予定なしのモデルです。カード収納3つ、クリアポケット1つ、多目的スペース、カード収納とクリアポケット裏に各1つずつ、コイン収納、お札収納2箇所 2001年購入当時、氣に入って着用していた為色褪せ、自宅保管による日焼け、お札入れ真ん中の縁にひび割れ１ヶ所、クリアポケットに色移り、小銭入れのホックとウォレットチェーンなどに繋げるリングに擦れによる黒メッキの剥げあります。それ以外は目立つ汚れや破れ、大きなダメージ等はなく当時のアイテムにすればかなりの美品です！美品とはいえ着用履歴と自宅保管につき神経質な方はご遠慮くださいませ。クレーム等のトラブル防止の為ご購入後の返金や返品、キャンセル、受け取り拒否はお受け致しかねますのでご購入前にご納得いくまで質問下さいませ。クロムハーツchromeheartsラフシモンズコムデギャルソンシャツアンダーカバーオフホワイトシュプリームHBAリックオウエンスサンローランルイスレザーグッチFOGアークテリクス ノースフェイス コロンビア アーバンリサーチ エアマックスシュプリームkithモアテンSupremeマウンテンパーカーザノースフェイスTHENORTHFACEエアジョーダンairjordanairforceGDCgirlsdon'tcryhumanmadeabathingofapeエイプトラビススコットトラヴィススコットDIESELディースクエアードディーゼルHOLLISTERパープルレーベルニューバランスエッセンシャルズフラグメントpatagoniaパタゴニアWTAPS GUCCItenderloin