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特別割引中‼️J\u0026Mデビッドソン　本革メッシュベルト
商品番号 K60574418519
商品名

特別割引中‼️J\u0026Mデビッドソン　本革メッシュベルト
ブランド名 ジェイアンドエムデヴィッドソン
特別価格 税込 4,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック素材···本革　J\u0026Mデビットソンの　本革　メッシュベルトてす。バックルと先は　シルバーです。　結構前に　私の　住む街に　インターナショナル　ギャラリー　ビームスが　出来た初日に　購入しました。今から　思えば　凄く高い　買い物でした。全体的に　軽く　ヨレ感は　有りますが　さすが　当時の　メイド　イン　イングランドは　物が　良いですね。風格が　有り　雰囲気が　あります。状態は　若干の　伸び感や　革のヨレは　有りますが　使用していたので　許容の範囲と思います。まだまだ　オン　オフ　活躍　間違い無しです。サイズは約　全長105センチ幅3センチ有ります。　メッシュなので　幅広くの方に　合います。プロフィール参照宜しくお願い致します。イングランドレザーベルトビームスメッシュベルトロンドンロックモッズ最終価格
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