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新古品‼️CELINE Paris セリーヌ　Tシャツ
商品番号 K68920941686
商品名

新古品‼️CELINE Paris セリーヌ　Tシャツ
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春季節感···夏CELINEのロゴ入ブラックTシャツです！購入したのですが、着ていない為出品します。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●素材：コットン100%●状態：1、2回程着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。ほぼ未使用に近いと思います！色の薄れなどは一切ございません！ですが中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザイン、記事の詳細などは写真にてご確認ください。⚫︎サイズ肩幅51身幅53着丈67また何か聞きたいことなどがあればお尋ねください！
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