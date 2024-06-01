✨美品✨ ポールスミス 花柄 高級シルク ブルー 小紋 肉厚 ジャガード

◆商品詳細◆PaulSmithポールスミス裏地花柄小紋柄肉厚ジャガードネクタイゴージャス◆カラー◆ブルー◆素材◆シルク(絹)100%◆サイズ(cm)◆全長 約139.0㎝大剣幅約9.5㎝◆状態◆目立つ汚れやダメージなく美品です。\u003c補足\u003e中古のため、お写真のご確認を宜しくお願い致します。■他にもバッグや財布など沢山出品しています♫↓こちらから飛べるので是非見て行ってください↓#suivant



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