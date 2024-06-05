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ボッテガヴェネタ 2つ折り財布 Bottega Veneta
商品番号 S59286521642
商品名

ボッテガヴェネタ 2つ折り財布 Bottega Veneta
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2日程使いましたが、小銭入れは使用しておらずほとんど新品の様な状態です。
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