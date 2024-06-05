正規レア ディオールオム エンブレムプレート×ドットパンチング 長財布黒 小銭入

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数年前直営店にて購入しましたDiorHomme「エンブレムロゴプレート×ドットパンチング刺繍長財布」★二つ折りロングウォレットメンズ\u0026レディース〇ビジネス極少数入荷の入手困難ダブルカラーモデル！ネットでもお目にかかれない希少モデル☆洋服だけじゃなく、いつも持ち歩く財布もシルエットやラインにこだわった希少モデル鋭い輝きを放つエンブレムプレートラインとさりげないドットパンチング刺繍は遠目からでも立体的でハイエンドな品格を演出★このサイズならではの洋服のシルエットを崩さないマチ幅を抑えたデザインジャケットの内ポケットに入れてもパスケース並と驚きのスタイルシルエットを演出してくれます☆ビジネスシーン～プライベートまで幅広く愛用頂けます◎是非スマートな演出を♪男女兼用〇「早期終了もありえますのでお早めに」＜カラーメタリックシルバー×ブラックレザー＞＜サイズ約17.7×8.5㎝幅約1.5㎝収納[札入れ1、フリーポケット2、カードポケット16ファスナーポケット（小銭入れ）1]＞状態中古～良品表面小傷やレザー擦れ使用感はありますが、パッと見で第三者から目立つダメージや使用に難が出るダメージはありません。致命的な破れやホツレも無く、内側、小銭入れは目に付く汚れや傷も無く良好〇まだまだ難なくご愛用頂けますコンディションです〇【付属品特になし】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は迅速、丁寧、綺麗な包装を心がけますのでご安心くださいませ時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしています全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありませんのでどうぞご安心くださいませ。※他にもブルガリ、カルティエ、グッチ等のブランド品を多数出品中★#説明文画像自己紹介必読願いますカラー···ブラック柄・デザイン···その他財布形···長財布素材···本革