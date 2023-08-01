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【美品】ポロ／POLO●チェックマフラー
商品番号 J38800683543
商品名

【美品】ポロ／POLO●チェックマフラー
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂きありがとうございます。数年前に購入しました。数回着用していますが、毛玉や目立つ汚れやよれはありません。●こちらの商品は全て中古品のため、神経質な方はご遠慮ください。十分ご理解いただいた上での購入をお願い致します。●バラ売りは対応致しかねます。●値下げ交渉は対応致しかねます。●質問があれば、必ず購入前にお願い致します。#ポロ　#POLO　#ポロラルフローレン#マフラー　#ストール柄・デザイン...チェックカラー...グリーンカラー...グリーン素材...ウール
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