【美品】ポロ／POLO●チェックマフラー

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閲覧頂きありがとうございます。数年前に購入しました。数回着用していますが、毛玉や目立つ汚れやよれはありません。●こちらの商品は全て中古品のため、神経質な方はご遠慮ください。十分ご理解いただいた上での購入をお願い致します。●バラ売りは対応致しかねます。●値下げ交渉は対応致しかねます。●質問があれば、必ず購入前にお願い致します。#ポロ #POLO #ポロラルフローレン#マフラー #ストール柄・デザイン...チェックカラー...グリーンカラー...グリーン素材...ウール