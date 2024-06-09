nubian jun inagawa Tシャツ

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nubianjuninagawaTシャツジュンイナガワ新品購入後数回着用しました。美品です。USED加工を施したコットン生地を使用。メタリカよりサンプリングしたアニメイラストとオーバーサイズのシルエットがカッコ良いです。値下げ不可です。サイズXL着丈78身幅62肩幅59袖丈25MAGICALMetallicaメタリカvintageビンテージ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋、冬elephantSULLEN映画tバンドtロック00s90s80s70sy2k裏原streetvintage古着HIPHOPストリート