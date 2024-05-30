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【激レア】626本限定発売モデル リロ\u0026スティッチ ウクレレ 箱付き
商品番号 D38901595688
商品名

【激レア】626本限定発売モデル リロ\u0026スティッチ ウクレレ 箱付き
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 9,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は閲覧いただきありがとうございます！！主に中古商品を取り扱っております。誠意ある取引をさせて頂きますので、皆さまどうぞよろしくお願い致します。★全国送料無料です★★タバコ吸いません、ペットいません★その他楽器を取り扱っておりますのでよろしくお願いします。#Nu楽器の部屋【メーカー】DisneyStoreディズニーストア【商品】2005年にディズニーストアにて626本限定で発売された特別仕様のリロ\u0026スティッチのウクレレになります。シリアルナンバーは485/626です。とても希少な商品になります。【付属品】・本体・調子笛・購入証明カード・その他書類・外箱【状態】全体的に表面アクリル樹脂にうっすらヒビはございますが、目立つような割れ等はございません。17年以上前のウクレレになりますので、ある程度ご理解頂けたらと思います。【発送】ネコポスやコンパクトサイズを除き、佐川急便にて迅速に丁寧な梱包で発送致します。何か気になるところがあればトラブル防止のため購入前に質問していただけると幸いです。●中古商品に関しては、全ての商品を丁寧にアルコール除菌と清掃を行なっておりますので、商品到着からすぐにお使い頂けます。
http://narcologia.ru/goods/rebellion508678.html
http://narcologia.ru/goods/freshman470956.html
http://narcologia.ru/goods/marshal951080.html
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