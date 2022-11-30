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D Ruiza 私服チェキ・衣装チェキ29枚　サイン入有\nサイン入りあります。
商品番号 L10585816183
商品名

D Ruiza 私服チェキ・衣装チェキ29枚　サイン入有\nサイン入りあります。
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DRuiza私服チェキ・衣装チェキ29枚です。サイン入りあります。【内容】・ロックハート城配信ライブ衣装チェキ・お花見チェキ・D黒竜2021チェキ・2021年　高田馬場AREA　無観客配信ライブ　衣装チェキ7枚・寅年　お楽しみ袋のチェキ・Darkfaliytail2021衣装チェキ・DスタジオMiniLive＆トーク時チェキ（サイン入）・DスタジオMiniLive＆トーク時　Ruiza・Tsunehito（Ruizaサイン入り）チェキ・D2022/3/21スタジオMiniLive＆トークRuiza・Tsunehito（Ruizaサイン入り）チェキ・2022/7/20　O-WEST衣装チェキ（サイン入）・2022/11/30　密使を祝う会2022私服チェキ・2022/11/30　密使を祝う会2022衣装チェキ・2023.5.3DFC「Ultimatelover」主催LIVE「DahlieDay」目黒鹿鳴館　衣装チェキ・2023.5.3DFC「Ultimatelover」主催LIVE「DreiyzehnDay」目黒鹿鳴館衣装チェキ・2023.5.3DFC「Ultimatelover」主催LIVE「DreiyzehnDay」目黒鹿鳴館私服チェキ・2023.5.19DREVENANT新宿BLAZE私服チェキ・2023.5.19DREVENANT新宿BLAZE衣装チェキ・2023.7.15新横浜私服チェキ１枚　・2023.7.15新横浜衣装チェキ1枚　・2023.7.16アウトストア衣装チェキ1枚・2023.7.18高田馬場私服チェキ１枚・2023.8.5さいたま新都心　私服チェキ1枚・2023.8.29O-EAST　衣装チェキ1枚サイン入り送料込みのお値段になります、値下げ交渉はお受けしていません。コメントなしでの購入可能です。プロフ読んで下さい。D/ASAGI・浅葱/Ruiza・涙沙/HIDEーZOU・英蔵/Tsunehito・恒人/HIROKI・大城
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