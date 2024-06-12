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値下げ‼️vanson 半袖シャツ　Lサイズ
商品番号 U47035888014
商品名

値下げ‼️vanson 半袖シャツ　Lサイズ
ブランド名 バンソン
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ストライプ　Lサイズ一度着てクローゼットにしまっていました。断捨離中のため出品します。宜しくお願いします。
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