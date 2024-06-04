【未着用】HUGO BOSS Tiburt229 T-Shirt タグ付き S

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【未着用】HUGOBOSSTiburt229T-Shirtタグ付き人気のヒューゴボスのシャツです。織の違いと光沢で迷彩をデザインしています。高級感のあるキレイめ、大人のtシャツです。☆色:ネイビー☆サイズ:S以下は平置素人採寸です 身幅 50cm 着丈 67cm☆素材： コットン 100%出品中のその他のHUGOBOSSは、#カメハメハHUGOBOSSをクリックしてご覧いただけます※写真上、そのままの色が出ていない場合があります。また、お使いのモニターによって見え方が異なる場合があります。※未着用自宅保管品です。一度人の手に渡ったものであることをご理解の上ご購入お願い致します#HUGOBOSS#ヒューゴボス#カメハメハHUGOBOSS柄・デザイン···その他カラー···ブルー袖丈···半袖