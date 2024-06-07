THE INOUEBROTHERS CHECK BRUSHED SCARF

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商品詳細
THEINOUEBROTHERSCHECKBRUSHEDSCARFcolor:グレー素材:アルパカ100%素材が100%アルパカなので、非常に肌触りが良く使い勝手の良いアイテムです。また、そこまで大振りでは無いので持ち運び時も大変便利です。acnestudiosAURALEEなどお好きな方もぜひ。幅36.5cm長さ180cm
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