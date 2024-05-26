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ニューエラ トロント ブルージェイズ キャップセット
商品番号 C25586954331
商品名

ニューエラ トロント ブルージェイズ キャップセット
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。NEWERAニューエラトロントブルージェイズ(ホーム、ロード、オルタネイト)オーセンティックキャップになります。＊サイズ：全て75/8(60.6cm)全部試着程度のCAPです。ツバに貼ってあるシールは日焼け跡が嫌で剥がしました。ケースに入れ保管していたので、色あせ等は無いです。NC・NRでお願いします。ご理解頂ける方、よろしくお願いします。・プロフィールを一読して下さい。
http://narcologia.ru/goods/scissoring832196.html
http://narcologia.ru/goods/freezer701298.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial1716.html

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