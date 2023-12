7 3/8 Supreme Metallic Box Logo New Era

Supremeオンラインで購入しました。納品書等はありません。色はブラックです。サイズは73/8(58.7cm)です。つばの裏側にシミ等がありますがキャップの表面は色褪せ等が無く綺麗な状態だと思います。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●送料込みです●即購入OKです●ペットは飼っていません●タバコは吸いませんよろしくお願いします。#木村拓哉#キムタク#サンタク



