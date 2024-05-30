ビンテージ　 オールド　ワーク　プルオーバー　メディカル　medical

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···プリント（ロゴなど）古着 ビンテージ オールド ヴィンテージ ワーク 作業 制 服オーバーサイズ ビッグシルエット SPL雰囲気 珍品 レア 激レア 限定 生産数 限定品 SPメディック衣装 リース 雰囲気 風 調 ジャパンワーク 企業 メディカル medicalメンズライク タグ付き 胸ポケットlargeLARGEエイジング プリントプルオーバーシャツ シャツ 珍品プルオーバーシャツになります。一部薄染みはありますが目立つほどではありません。多少使用感がありますが上記を除いて目立った汚れはありません。古着の為抵抗がある方にはおすすめしません。素人採寸の為おおよそです。ゆき丈36.5身幅61.5着丈70.5
http://narcologia.ru/goods/reboot387236.html
http://narcologia.ru/goods/moped976268.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful387951.html
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