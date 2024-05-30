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ビンテージ　 オールド　ワーク　プルオーバー　メディカル　medical
商品番号 N47230949440
商品名

ビンテージ　 オールド　ワーク　プルオーバー　メディカル　medical
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 5,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···プリント（ロゴなど）古着　ビンテージ　オールド　ヴィンテージ　ワーク　作業　制　服オーバーサイズ　ビッグシルエット　SPL雰囲気　珍品　レア　激レア　限定　生産数　限定品　SPメディック衣装　リース　雰囲気　風　調　ジャパンワーク　企業　メディカル　medicalメンズライク　タグ付き　胸ポケットlargeLARGEエイジング　プリントプルオーバーシャツ　シャツ　珍品プルオーバーシャツになります。一部薄染みはありますが目立つほどではありません。多少使用感がありますが上記を除いて目立った汚れはありません。古着の為抵抗がある方にはおすすめしません。素人採寸の為おおよそです。ゆき丈36.5身幅61.5着丈70.5
http://narcologia.ru/goods/reboot387236.html
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