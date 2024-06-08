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★ポロ ラルフローレン★ ブラック ニットタイ★美品
商品番号 J27707486617
商品名

★ポロ ラルフローレン★ ブラック ニットタイ★美品
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロラルフローレンのニットタイです。カラー:ブラック柄・デザイン:ニットタイ素材:シルク100%大剣幅:約6cm全長:約153cm生地の傷みや汚れが見られない美品ですが、中古品ですので写真で状態をよくご確認ください。ネクタイのみの出品になります。
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