★ポロ ラルフローレン★ ブラック ニットタイ★美品

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商品詳細
ポロラルフローレンのニットタイです。カラー:ブラック柄・デザイン:ニットタイ素材:シルク100%大剣幅:約6cm全長:約153cm生地の傷みや汚れが見られない美品ですが、中古品ですので写真で状態をよくご確認ください。ネクタイのみの出品になります。
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