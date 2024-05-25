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エルメスネクタイ①
商品番号 H15971228592
商品名

エルメスネクタイ①
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスネクタイです。使用頻度は少ないですが、自宅保管の中古品です。剣先約9cmです。状態確認はしましたが、シワシミなど見逃しはご容赦ください。値下げ交渉不可です。予めご了承ください。
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