【送料無料】Paul Smith（ポールスミス）のネクタイ

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商品詳細
PaulSmith（ポールスミス）のネクタイ！どんなスタイリングにもマッチするシンプルなデザインなので、ビジネス、スーツ、就活など幅広く通年使っていただけます！【大剣先幅】8㎝シルク100%他にも多数出品しておりますので、宜しければ是非ご覧ください‼063023
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